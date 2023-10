PZPN reaguje na oskarżenia pod adresem reprezentanta Polski. Jest oświadczenie

Fabrizio Corona w ostatnich dniach otworzył puszkę pandory, publikując informacje na temat zawodników zaangażowanych we Włoszech w proceder korzystania z nielegalnych zakładów bukmacherskich. Dziennikarz ujawnił do tej pory, że w aferę zamieszani są Nicolo Fagioli, Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo. W piątek do tego grona dołączył również reprezentant Polski, Nicola Zalewski. Redakcja TVP Sport skontaktowała się w tej sprawie z PZPN-em.