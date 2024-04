PZPN przekazał oficjalne wieści. Chodzi o mecze reprezentacji Polski

Probierz od początku zabiegał, aby PGE Narodowy w Warszawie był bazą reprezentacji Polski na ostatnim etapie przygotowań przed wyjazdem do Niemiec. Tak było przecież przed meczami barażowymi.

Polacy wystąpili w nich po słabych eliminacjach, w których zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie, dając się wyprzedzić Albanii i Czechom . Złe wyniki spowodowały, że w ich trakcie pracę stracił Fernando Santos , selekcjoner "Biało-Czerwonych", którego zastąpił wspomniany Probierz. Jemu nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu, ale zrobił to poprzez baraże.

Reprezentacja Polski. Zagramy w grupie D

Dzięki temu jako ostatni zespół zakwalifikowali się do Euro 2024, do których ostatnim etapem przygotowań będą spotkania z Ukrainą i Turcją. Potem "Biało-Czerwoni" przemieszczą się do Niemiec, gdzie będą mieć swoją bazę w Hanowerze.