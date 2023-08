PZPN. Szef działu komunikacji zabrał głos w sprawie zwolnienia pracownika

To oczywiście bardzo niemiła sprawa, takie decyzje zawsze są trudne dla wszystkich. To jest tylko i wyłącznie opinia części środowiska dziennikarskiego. Życie nie kończy się na twitterze. Sprawa została rozdmuchana w pewnej bańce. To nie jest tak, że znaleźliśmy jednego kozła ofiarnego. Zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które od początku do końca pracowały przy tym projekcie

Jasnym jest więc, że przed Kozłowskim jest bardzo dużo pracy, bo gdyby chcieć zebrać razem afery z ostatnich kilkunastu miesięcy, to powstałaby bardzo obszerna lista. "Chciałbym wprowadzić jasną i transparentną politykę komunikacji w moim departamencie. To jest sytuacja, która wymaga postawienia całej struktury od nowa. Jestem po spotkaniu z przewodniczącym komisji mediów i mamy nowy pomysł na funkcjonowanie tego ciała. Departament komunikacji wymaga pewnych technicznych, jak powinien on ze sobą współpracować. Gdyby to wyglądało, tak jakbym sobie wymarzył, to wspomniany klip nigdy by nie powstał. To nie jest łatwe zadanie, ale jeśli byłoby łatwe, to bym się go nie podjął. Zdaję sobie sprawę z tego, na jak głęboką wodę skoczyłem i wierzę w to, że nie utonę, tylko wyprowadzę sytuację w porządny sposób" - przedstawił swoje cele.