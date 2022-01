Polscy kibice żyją wyborem nowego selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski. PZPN nie spieszy się jednak z wyborem następcy Paulo Sousy. Wciąż nie podjęto w tej sprawie decyzji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cannavaro i dwójka asystentów z Polski? Ustalenia w sprawie trenera reprezentacji. WIDEO INTERIA.TV

PZPN za to dokonał wyboru trenera kadry U-19. Dziś oficjalnie poinformowano, że "młodzieżówkę" poprowadzi Marcin Brosz. Na tym stanowisku zastąpił Mariusza Rumaka .





Marcin Brosz otwiera nowy rozdział swojej trenerskiej kariery

- Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym trenerem reprezentacji Polski U-19 mianowany został Marcin Brosz. Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku - czytamy w komunikacie.



Reklama

Marcin Brosz ostatnio był związany z Górnikiem Zabrze. Z klubem rozstał się w czerwcu 2021 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywał w takich drużynach jak Korona Kielce, Piast Gliwice czy Odra Wodzisław.