PZPN podał ceny biletów na baraż z Estonią. Kibice wściekli

Gdy dodamy do tego, że wokół reprezentacji Polski ciągle wybuchają kolejne afery i sam Polski Związek Piłki Nożnej krystalicznie czysty nie jest, nie może dziwić, że fani mają dużą niechęć do kupowania biletów, które uprawniają do oglądania piłkarzy naszej kadry z wysokości trybun.