PZPN opublikował ceny biletów na mecz z Niemcami. Kwoty zwalają z nóg, kibice są wściekli. "Coraz drożej"

Znamy ceny biletów na mecz Polska - Niemcy

We wtorkowe popołudnie władze związku opublikowały także harmonogram i cennik biletów na to spotkanie. Po raz kolejny ceny wejściówek na mecz reprezentacji wzrosły. Przy okazji marcowego spotkania z Albanią, w ramach eliminacji Euro 2024, najtańszy bilet (nie licząc zniżek dla osób niepełnosprawnych) kosztował 120 złotych, a najdroższy 240 zł . Aby obejrzeć z wysokości trybun mecz z Niemcami trzeba będzie już zapłacić minimum 140 zł, a za miejsca z dobrą widocznością 280 zł. Oto pełna ropziska cen biletów:

Kibice wściekli na wysokie ceny wejściówek

Mimo niewątpliwie wielkiego prestiżu meczu z Niemcami, kibice zareagowali bardzo negatywnie na wzrost cen w porównaniu do poprzedniego meczu, a wyraz swojego niezadowolenia dali w komentarzach do informację opublikowana przez PZPN.

Wtórowali mu także inni. "Ceny!! Dramatycznie WYSOKIE!", "To by musiał być tylko impuls ze strony kibiców i puste krzesełka, ale niestety mimo że ceny są kosmiczne stadion i tak będzie pełny", "Ale z cenami to poszaleliście biorąc pod uwagę, że to jednak cały czas mecz towarzyski", "Myślicie, że nie ma granicy cenowej dla kibica. Jest. Jak ją przekroczycie, to będziecie organizować mecze na Legii, bo Narodowego nie zapełnicie" - to niektóre ze szczerych opinii.