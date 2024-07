Te we wtorek 30 lipca podjęły decyzję - i to jednogłośnie - o tym, by znieść wspomniane zawieszenie i przywrócić 52-latka na stanowisko. Paweł Wojtala został odwieszony i może już w pełni swobodnie uczestniczyć w pracach zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklama