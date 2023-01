PZPN musi przekazać UEFA ważną decyzję. Zostało niewiele czasu

Informację o usterce na Stadionie Narodowym - jako pierwsza - podała 11 listopada Interia . Podczas corocznego przeglądu stanu technicznego ujawniono mikropęknięcia iglicy, która jest istotną częścią zadaszenia stadionu. Obiekt został zamknięty i Polska musiała się przenieść na stadion Legii , by rozegrać tam sprawdzian generalny przed MŚ, jakim był mecz kontrolny z Chile .

W połowie grudnia 2022 r. PGE Narodowy znowu otworzył swe podwoje dla zwiedzających . Udało się to dzięki zamontowaniu bypassu zabezpieczającego i odciążającego wadliwy element konstrukcji zadaszenia. W opinii ekspertów to rozwiązanie jest bezpieczne.

Co innego jednak wpuszczenie grupki zwiedzających, a co innego organizacja meczu z dziesiątkami tysięcy kibiców na trybunach. W tej sprawie nikt nie zamierza się spieszyć.

Czy mecz Polska - Albania odbędzie się na PGE Narodowym?

Obecnie na stadionie trwają prace - jak określił to w rozmowie z Interią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski - analityczne. - Eksperci przyglądają się usterce, analizują zastosowane rozwiązania. My, jako PZPN, chcemy grać w Warszawie i wszystkie znaki wskazują na to, że tak też się stanie. Na oficjalną decyzję musimy jednak jeszcze poczekać - przyznał bliski współpracownik Cezarego Kuleszy.