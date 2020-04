Jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził - to powiedzenie pasuje jak ulał także do prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, którego wąskie grono krytyków zaczepia za każde posunięcie. Ostatnio prezes dostaje po głowie za to, że w ogóle powołał do życia Akademie Młodych Orłów.

Gdy niespełna osiem lat temu Boniek rozpoczynał swoje rządy przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. wręcz zrewolucjonizował pracę biura PZPN-u, w znacznym stopniu go odmładzając. Sporą część obowiązków delegował na młodego, rzutkiego menedżera Maciej Sawickiego, z którego uczynił sekretarza generalnego. Do aktywizacji szkolenia zatrudnił trenera nowego pokolenia Marcina Dornę.

Krytycy podnieśli jednak głosy, że Boniek nic nie robi w kierunku poprawy szkolenia. Bardzo szybko powstał Narodowy Model Gry, a także Akademia Młodych Orłów.

- AMO była pierwszym naszym projektem szkoleniowym, jaki uruchomiliśmy ponad sześć lat temu. Na jej bazie stworzyliśmy kolejne: Letnią i Zimową AMO, Mobilną AMO i wiele, wiele innych.

Wiem, że niektórzy wybrzydzają na AMO, ale ten projekt jak najbardziej spełnił swoje zadanie - zapewnia prezes Boniek, w rozmowie z Interią.

W przedświąteczny czwartek, na posiedzeniu zarządu PZPN postanowił jednak zamknąć projekt AMO, w ramach oszczędności, jakie są konieczne w dobie koronawirusa. Warto dodać, że na Akademię Młodych Orłów łożył nie tylko PZPN, ale też samorządy i Wojewódzkie ZPN-y.

- Dzisiaj zamykamy ten projekt, bo nie ma sensu utrzymywać 30 ośrodków AMO, skoro w całym kraju przeprowadziliśmy certyfikację prawie 700 prywatnych akademii piłkarskich, które będą zyskiwać dotacje - argumentuje Zbigniew Boniek.

Główną ideą AMO było zarażanie dzieci piłką nożną. Młode Orły były podzielone w nich na kategorie wiekowe: Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9 lat) oraz Orliki (10-11 lat).

