Euro 2024. Przemysław Frankowski wprost przed meczem Polska - Francja

Tak, pamiętam ten bardzo trudny mecz. Dla nas był to najlepszy mecz na mistrzostwach świata. Mieliśmy dobre okazje na otwarcie wyniku. Ale jeśli nie strzelasz gola przeciwko takiej drużynie, ona to robi. Po pierwszej bramce zdobyła jeszcze drugą, a potem trzecią i przegraliśmy. Jednak mecz z Francją był dla nas dobrym doświadczeniem. Być może będziemy lepiej przygotowani do ponownego spotkania z nimi, ale najważniejszy będzie pierwszy mecz

- Robert Lewandowski i Kylian Mbappe? To zupełnie inni piłkarze. Oczywiście Francja ma Mbappe, ale jest tam nie tylko on. Są także Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, wielu dobrych obrońców... Wierzę jednak w nasz zespół, w to, co jesteśmy w stanie zrobić i myślę, że możemy być drużyną-niespodzianką na tym Euro - powiedział Przemysław Frankowski.