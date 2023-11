Pustki na PGE Narodowym. Lewandowski dosadnie powiedział, co o tym myśli

Robert Lewandowski nie był zdziwiony kiepską frekwencją

- To był mecz towarzyski, ale takie mecze też się zdarzają. Nie było czuć pustek. Dużo było młodzieży, młodych osób, dla nas też fajnie zagrać dla takich osób - było słychać dużo dzieciaków, to fajne przeżycie dla nich zagrać. Dla nich to na pewno fajny wieczór - skomentował kapitan polskiej kadry.