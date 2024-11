Pupil Probierza nie gryzł się w język. Teraz będą mu to wypominać przez lata

Selekcjoner Michał Probierz nie ukrywa, że ma do Kacpra Urbańskiego słabość . Ceni nie tylko jego umiejętności piłkarskie, ale również walory charakterologiczne. Pozwolił piłkarzowi zadebiutować w reprezentacji Polski tuż przed Euro 2024 i zaraz potem zabrał go na turniej finałowy.

Tam "Biało-Czerwoni" nie przebrnęli fazy grupowej. Ale 20-latek wierzy, że dla niego to była tylko przygrywka. Zamierza regularnie wracać na wielkie turnieje mistrzowskie . I to bynajmniej nie w roli statysty.

Kacper Urbański mierzy w Złotą Piłkę. Ale najpierw... tytuł mistrza świata i Europy

- Marzenia są po to, żeby je spełniać. Po to się wybiera marzenia na najwyższej półce, żeby można było do czegoś dążyć. Jeśli ktoś zawiesi sobie poprzeczkę nisko, to nie jest to bardzo trudne do zdobycia - tłumaczy Urbański w rozmowie z Jackiem Kurowskim w cyklu "Oko w oko".