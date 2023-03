Od wczoraj spadają gromy na reprezentację Polski po blamażu na otwarcie eliminacji do mistrzostw Europy w 2024 roku. Przegrać można, wynik 1:3 z Czechami to nie katastrofa, ale gra "Biało-Czerwonych" w pierwszej połowie wołała o pomstę do nieba. A już to, co stało się w pierwszych minutach, było niczym scenariusz z najmroczniejszego horroru. Piłkarze kadry muszą się mierzyć z powszechną krytyką, a "pomóc" chce im Mariusz Pudzianowski. Może jednak lepiej, żeby nie poznali planu niegdyś najsilniejszego człowieka na świecie...