Przyszła, naszła, zeszła i weszła. Jak padł gol na Wembley?

W taki sposób padł najsłynniejszy gol w historii polskiej piłki. Mimo, że Anglicy później wyrównali, to drużyna Kazimierza Górskiego awansowała na mundial w 1974 roku Jan Domarski do dziś, nawet w przededniu 50-tej rocznicy tego historycznego meczu, musi odpowiadać na to pytanie: "Czy uderzył piłkę czysto?".

Akcja trójki piłkarzy ze Stali Mielec

Jan Tomaszewski: Gdybym ja puścił takiego gola, to byłby babol

Domarski strzelił. - Peter Shilton (angielski bramkarz - przyp. ok) popełnił błąd. Myślał, że strzał będzie w długi róg, a piłka poszła w krótki róg . Uderzyłem bardzo dobrze, bardzo mocno, ale to był błąd Shiltona - podkreśla Domarski.

- Nie zgodzę się z tobą Jasiu - mówił na niedawnym spotkaniu Orłów Górskiego w Warszawie Jan Tomaszewski, drugi wielki bohater sprzed 50-ciu lat. - To był strzał o przeogromnej sile. A Shilton przez te 90 minut widział jak jego koledzy z drużyny pudłują. Przy karnym po którym Clarke wyrównał on stał tyłem. Odwrócił się, bo nie chciał na to patrzeć. Był usztywniony, zestresowany. Jasiu po prostu kapitalnie trafił. Gdybym ja puścił takiego babola. to byłoby moja wina. Ale ja byłem cały czas w grze, a on stał i zjadł go stres - dodaje były bramkarz reprezentacji Polski.