- Życzę polskiej piłce, by jak najszybciej miała selekcjonera i aby był dobrym trenerem. Nie ma znaczenia, czy będzie to polski, czy zagraniczny szkoleniowiec . Ważne, żeby rozumiał się z drużyną, bo już na samym początku pracy rozegra najważniejsze mecze - przyznał Zbigniew Boniek - poprzednik Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem".

Zbigniew Boniek wprost o zwolnieniu Czesława Michniewcza. "Sprawa premii rozbiła drużynę"

- Jak sobie pomyślę, że gdyby premier Mateusz Morawiecki miał jakiś problem i nie mógł przyjechać na spotkanie z reprezentacją, to dziś nie mielibyśmy tego kłopotu. Ponarzekalibyśmy, że styl był nie najlepszy i myślelibyśmy o meczach na wiosnę - przyznał Zbigniew Boniek. Zapytany o to, czy to właśnie sprawa premii ostatecznie pogrążyła Czesława Michniewicza dodał: - Ta sprawa rozbiła drużynę. Został popełniony błąd, a za błędy się płaci, przykro to stwierdzić, ale taka jest prawda - dodał.