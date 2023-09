Przestroga dla Polaków. Wyspy Owcze zszokowały faworyta

W bajkach owce zwykle bywają skazane na pożarcie. Ale "życie to nie je bajka", a futbol tym bardziej. 12 września 1990 r., w swym pierwszym w historii meczu o punkty mistrzowskie Wyspy Owcze w eliminacjach mistrzostw Europy 1992 pokonały Austrię 1-0.

Wynik ten porównać można do roku 1950 i przegranej Anglii z raczkującymi wówczas w "soccerze" Amerykanami. Butni Anglicy głosili wtedy przed meczem: " tylko dwie nacje nie umieją grać w piłkę: Jankesi i Eskimosi ". Gdyby strasznie naciągnąć procę, można by znaleźć jakiś związek, jako że Wyspy Owcze leżą mniej więcej w połowie drogi między Wielką Brytanią a Islandią . A dalej jest Grenlandia i Eskimosi...

0-6 z Brondby

Żadne z boisk na każdej z 18 wysp wulkanicznych na północnoatlantyckim archipelagu nie nadawało się do gry - nie miały trawiastej nawierzchni - czyżby trawę zjadły pasące się owce? Obecnie jest ich na wyspach 70 tysięcy, o 15 tysięcy więcej niż ludzi. Wobec tego wyspiarze musieli podjąć Austrię w szwedzkiej Landskronie, gdzie jeżdżą trolejbusy i która jest miastem siostrzanym Kołobrzegu.

Przybysze z Wiednia i okolic nie byli potęgą, ale w odbywającym się trzy miesiące wcześniej mundialu Italia ’90 wzięli udział. Toni Polster z kolegami mieli tak "wysokie" mniemanie o wyspiarskich amatorach, że odwołali jeden z treningów, by zobaczyć jak Dania gra z Walią w towarzyskim meczu w Kopenhadze w przeddzień. Najbardziej znanym członkiem ekipy Farerów był duński trener Alan Simonsen , najlepszy piłkarz Europy w roku 1977. Kilka dni przed meczem z Austrią ekipa wyspiarzy uległa w spotkaniu kontrolnym aż 0-6 duńskiemu klubowi Brøndby IF.

Bohater szachista

Bohaterów, o których potem śpiewano w wyspiarskich knajpach, było dwóch. Bramkarz Jens Martin Knudsen obronił wiele groźnych strzałów, występując na boisku w czapce z pomponem; ta ochrona to efekt wstrząsu mózgu, którego doznał w wieku 14 lat. Knudsen był w cywilu kierowcą wózka widłowego w fabryce ryb oraz, jak przystało na Skandynawa, również grał w narodowej reprezentacji szczypiornistów. Owczy bramkarz ostatni mecz w kadrze piłkarskiej zagrał 16 lat później, przeciw Polsce we Wronkach i wpuścił dwa strzały Grzegorza Rasiaka w spotkaniu przegranym 0-4.

Drugim owczym bohaterem był oczywiście strzelec zwycięskiego gola Torkil Nielsen , poza murawą wielokrotny mistrz Wysp Owczych w szachach. A mówią, że piłkarze nie są myślicielami....Szachy i piłka nożna to skandynawska specjalność - Norweg Simen Agdestein , który grał w piłkę dla FK Lyn z Oslo w latach 80. i ośmiokrotnie w reprezentacji, miał przyjemność zmierzyć się w szachowym meczu m.in. z Kasparowem.

Na Wyspach połowa 48-tysięcznej wówczas populacji wyszła na ulice powitać powracających bohaterów. Tego dnia piłka nożna zastąpiła wioślarstwo w roli najpopularniejszego sportu na wyspach. Co było w menu? Tego dnia sprzedano rekordową ilość farerskich przysmaków: w hurcie szły ryby, brukiew i ziemniaki oraz Föroya Bjór , jedynego farerskiego browaru...

"Przegrana cofnęła austriacki futbol co najmniej o trzy lata wstecz" - powiedział po wszystkim pomocnik Andy Herzog .

W przerwie meczu austriacki trener Josef Hickersberger mówił zawodnikom, że jeżeli nic się nie zmieni, to nie uda się utrzymać nawet remisu. Drużyna zareagowała śmiechem i żartami. Niestety, rację miał trener... "To katastrofa! Po prostu brak mi słów!". Z racji wykonywanego zawodu słów nie mogło zabraknąć komentatorowi austriackiej telewizji Michaelowi Kuhnowi. Oto jego wypowiedzi z ostatniego kwadransa gry: "Przed rozpoczęciem meczu zastanawialiśmy się, ile goli strzeli nasz zespół. Teraz bylibyśmy zadowoleni z remisu". "Jeżeli właśnie przyszli państwo do domu i włączyli telewizor, nie uważajcie, proszę, że zwariowałem... Muszę państwu powiedzieć, że przegrywamy 0-1...".