​Przepisy UEFA mówią wprost. Polacy zrobili swoje. Pomogli nam Niemcy

Oficjalna inauguracja Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Mecz otwarcia Niemcy - Szkocja odbędzie już w piątek 14 lipca. Reprezentacja Polski wkroczy do gry dwa dni później, mierząc się w Hamburgu z Holandią. W środę podopieczni trenera Michała Probierza mieli okazję pierwszy raz trenować w swojej bazie w Hanowerze. Były to zajęcia w pełni otwarte dla kibiców. Musieli oni jednak nabyć wcześniej darmowe bilety.

Przygotowano ich 2,5 tysiące, lecz ostatecznie na trybunach zasiadło znacznie więcej fanów. Postarał się o to Polski Związek Piłki Nożnej przy wsparciu naszych gospodarzy.

- Podczas Euro na miejscu jest dużo więcej kibiców niż w trakcie mistrzostw świata w Katarze. To z naszej strony też swego rodzaju trudności, którymi musimy się zająć, bo jesteśmy zobligowani, żeby zaopiekować się kibicami z Polski. Wynika to z przepisów UEFA. Ale cieszy obecność naszych kibiców. Tutaj dzisiaj doszło do fantastycznej sytuacji. Przed bramą stanęło około 150-200 osób, które nie miały biletów, ale chciały się za nią dostać. Porozumieliśmy się tutaj z miejscowymi władzami. I wszyscy fani wyszli, wszyscy są zadowoleni - tłumaczył sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, czemu przysłuchiwali się wysłannicy Interii.