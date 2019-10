Przemysław Frankowski zdobył dwie bramki w ostatniej kolejce MLS. Dobra forma polskiego skrzydłowego nie uszła uwadze Jerzego Brzęczka, który powołał go na najbliższe spotkania z Łotwą i Macedonią Północną.

Frankowski, który na co dzień występuje w Chicago Fire, w tym sezonie zagrał w 31 meczach. Zdobył w nich już pięć bramek i zanotował siedem asyst. W ostatnim spotkaniu z Orlando City Polak zdobył dwa gole, a jego zespół wygrał 5-2.

Pierwsze trafienie Frankowskiego było fantastyczne. Reprezentant Polski dobrze znalazł się w polu karnym, ale był odwrócony tyłem do bramki i zdecydował się na strzał piętą, czym zaskoczył bramkarza.

Przy drugiej akcji bramkowej naszego piłkarza, udział brał były napastnik Legii Warszawa, Nemanja Nikolić. Serb dobrze zagrał do Polaka, a ten przerzucił piłkę nad bramkarzem i strzałem głową z bliskiej odległości umieścił ją w siatce.

Frankowski znajduje się ostatnio w świetnej formie. Nie pomógł jednak swojemu zespołowi w awansie do play-off. Chicago Fire zajęło dopiero ósme miejsce w Konferencji Wschodniej.

Polski skrzydłowy jest czołową postacią swojego klubu. Mimo to, we wrześniu selekcjoner reprezentacji Polski pominął go przy powołaniach. To zmobilizowało byłego piłkarza Jagiellonii Białystok do jeszcze lepszej gry i teraz powrócił do reprezentacji. Ma szansę na występ w czwartkowym meczu z Łotwą i niedzielnym z Macedonią Północną w eliminacjach Euro 2020.

