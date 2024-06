Przełomowe wieści ws. polskiego napastnika. Nadzieje odżyły

Associated Press / © 2024 Associated Press

Polska przygotowuje się do pierwszego meczu Euro 2024 z Holandią w Hanowerze. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Karol Świderski ma w piątek trenować. Rosną jego szanse na udział w meczu z Holandią

Do tej pory 27-latek trenował indywidualnie, pracując z lekarzami nad jak najszybszym powrotem do zdrowia. Dwa dni treningów powinny pozwolić Michałowi Probierzowi oraz sztabowi medycznemu podjąć decyzję co do występu Świderskiego w meczu z Holandią. Na razie jego udział w tym spotkaniu stoi pod znakiem zapytania, ale takie wiadomości są dowodem na to, iż szanse wyraźnie wzrosły.