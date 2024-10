Przełomowe wieści dla reprezentacji. To byłaby rewolucja, Probierz ujawnia

W dobrym stylu "Biało-Czerwoni" rozpoczęli współzawodnictwo w kolejnej edycji Ligi Narodów . Robert Lewandowski i spółka po dwóch wyjazdach mają na koncie trzy punkty, co pozwala im mieć nadzieję na utrzymanie się w najwyższej dywizji. Kibice dumni z zespołu powinni być zwłaszcza za postawę w Szkocji . Gospodarze w pewnym momencie wrócili ze stanu 0:2 na 2:2, ale w końcówce na wysokości zadania stanął Nicola Zalewski . 22-latek skutecznie wyegzekwował rzut karny i zapewnił "Orłom" triumf na otwarcie zmagań.

Następnie zmienił się nieco temat. Trener zaczął rozważać o przyszłości i przedstawił opinii publicznej plany związane z nowoczesnym ośrodkiem. "Rozmawiałem ostatnio z Cezarym Kuleszą i to jest jednak istotne, by zbudować jakieś centrum treningowe. Zrobimy wszystko z prezesem, byśmy obrali jakiś kierunek. Chcemy stworzyć piłkarzom jak najlepsze warunki. Wydaje mi się, że w 40-milionowym kraju musimy w końcu doprowadzić do tego momentu, że przyjeżdża kadra i ma ona gdzie regularnie trenować. Nie musimy jeździć ciągle godzinę. Zrobimy wszystko w tym kierunku, żeby jakiś ośrodek lub boisko powstało. Mamy z dwa, trzy pomysły i oby się je udało się zrealizować" - stwierdził.