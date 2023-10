Przełom w sprawie Nicoli Zalewskiego, Włosi informują. Świadek się przyznał

Konkretnie chodziło o spotkanie rozegrane w końcówce ubiegłej kampanii ligowej, kiedy to "Giallorossi" mierzyli się z Salernitaną. Zalewski mógł postawić zakład na to, że w tym meczu otrzyma żółtą kartkę. Co niezwykle ciekawe, sędzia rzeczywiście upomniał go wówczas w doliczonym czasie gry. Jak można się spodziewać, kibice od razu postawili krzyżyk na młodym zawodniku, nie biorąc pod uwagę faktu, że nic mu nie udowodniono.