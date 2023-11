Przegrywamy eliminacje, ale Lewandowski jest zadowolony. Zaskakujące słowa

- Można powiedzieć, że dziś próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało. Wiele elementów funkcjonowało słabo. Dzisiejszy mecz był takim, w którym próbowaliśmy zrobić krok do przodu i zbudować się na play-offy - powiedział po spotkaniu.

- Było widać dziś w grze pozytywy. Przed polem karnym, w końcowej fazie, tam brakowało ostatniego podania, znalezienia wolnej przestrzeni, strzału z dystansu, czy w ogóle oddania strzału lub wrzutki. To będziemy analizować, ale naprawdę wiele pozytywów było widać. To jak rozpoczynaliśmy sytuacje, to jak przerzucaliśmy grę z jednej strony na drugą, przejść z fazy defensywnej do ofensywy, to wyglądało dużo lepiej - mówił kapitan polskiej kadry.