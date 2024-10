Przegrana Polaków to nie wszystko, liczby są bezlitosne. "Mamy dziury"

W sobotni wieczór mocno skomplikowała się sytuacja Polaków w obecnie trwającej Lidze Narodów UEFA. "Biało-Czerwoni" po trzech meczach mają na koncie zaledwie jedno zwycięstwo i realnie grozi im spadek do niższej dywizji. Powody do radości kibice mieli tylko na otwarcie, gdy podopieczni Michała Probierza triumfowali na Hampden Park ze Szkotami w stosunku 3:2. Po tej potyczce nasi rodacy do tabeli nie dopisali niestety choćby jednego "oczka". Na przełom liczył wypełniony do ostatniego miejsca PGE Narodowy. Portugalczycy prezentowali się jednak o klasę lepiej.

Reklama