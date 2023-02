Fernando Santos zamieszka w Polsce

Santos ma na stałe zamieszkać w Warszawie , co zadeklarował podczas konferencji prasowej, na której został zaprezentowany jako trener "Biało-Czerwonych". Tę deklarację w programie "Dwa fotele" na kanale Meczyki skomentował sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. - To trener powiedział: "muszę być z wami, żebym wiedział, czego chcecie, żebym wiedział, jak grać, byśmy osiągali sukcesy" i to nie są frazesy - ocenił.

Według Wachowskiego Santos nie brał pod uwagę innego scenariusza i od początku był zdeterminowany, bo po objęciu kadry zamieszkać w Polsce. - To nie jest nic wyreżyserowanego. To podejście trenera. Oczywiście mieliśmy zarys idei, którą chcemy, by trener realizował, m.in. to, żeby był do naszej dyspozycji jak najczęściej. Ale to on de facto stwierdził, że tak pracował wcześniej i będzie na miejscu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - przekonywał przedstawiciel PZPN-u.