Jeszcze jakiś czas temu sporo spekulowano o tym, czy 52-latka zastąpi trener polski, czy zagraniczny. Teraz wiele wskazuje na to, że Kulesza zdecyduje się na opcję zagraniczną . Tak przynajmniej donosi jeden z jego współpracowników w rozmowie z TVP Sport.

"Musiałbym nie znać prezesa Kuleszy, żeby nie wiedzieć, że jego komentarze na temat zatrudnienia polskiego szkoleniowca to tylko zmylenie tropu " - powiedział.

Renard wciąż ma ważny kontakt, ale pozytywnie zareagował na telefon ze związku