Prywatny zatarg zdecydował o sytuacji Grabary? "Nie za bardzo się lubią"

Powołania do reprezentacji Polski to zawsze głośny temat - niezależnie od tego, kogo dany selekcjoner zdecydował się pominąć. We wrześniu największym echem odbiła się nieobecność Kamila Grabary, zwłaszcza biorąc pod uwagę decyzję Wojciecha Szczęsnego o przejściu na emeryturę. Na konferencji prasowej Michał Probierz lakonicznie odpowiedział na pytanie na ten temat, ale Arkadiusz Onyszko ma własną teorię na temat powodu absencji bramkarza VfL Wolfsburg.