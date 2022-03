Problemy Szwedów przed meczem z Polską. Wypada ważne ogniwo defensywy

Martin Olsson należy do grona najbardziej doświadczonych zawodników w obecnej reprezentacji Szwecji. W drużynie narodowej debiutował w 2010 roku. Rozegrał w niej do tej pory 55 spotkań i zdobył pięć bramek.

Brał udział w finałach ME 2012 i 2016 oraz w MŚ 2018. W sumie na imprezach rangi mistrzowskiej zaliczył osiem spotkań, w tym sześć w pełnym wymiarze czasowym.

Polska - Szwecja. Martin Olsson wypada z gry

W czwartkowym barażu z Czechami, wygranym przez Szwedów po dogrywce 1-0, Olsson spędził na murawie godzinę. Opuścił plac gry z powodu kontuzji. Jak się okazuje, uraz jest na tyle dokuczliwy, że zawodnik nie znajdzie się w kadrze na wtorkowy mecz z Polską.

O przymusowej absencji 33-latka poinformowano w piątkowe popołudnie na Twitterze szwedzkiej federacji.

To niedobra wiadomość dla naszych najbliższych rywali. Przed starciem z Czechami to nie Olsson był graczem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o obsadę lewej flanki defensywy. Podstawowym zawodnikiem na tej pozycji jest Ludwig Augustinsson, ale on również zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi.

Mecz Polska - Szwecja, barażowy finał o awans do finałów MŚ 2022, zostanie rozegrany we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek o 20:45.

