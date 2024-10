Po przerwie Sebastian Walukiewicz nie wyszedł już na boisko, choć z trójki naszych środkowych obrońców to do niego można było mieć najmniejsze pretensje. Ba, był on jednym z naszych najgroźniejszych zawodników... w ofensywie. To bowiem właśnie 24-latek przeprowadził na samym początku meczu widowiskowy rajd zakończony groźnym dośrodkowaniem. A później przy próbie uderzenia mógł asystować Karolowi Świderskiemu.

Polska - Portugalia. Sebastian Walukiewicz został zmieniony. Wiemy dlaczego

- Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te zmiany są. To dynamiczny sport, w którym jest wiele kontuzji. Walukiewicz przez kilka ostatnich dni był przeziębiony. I dzisiaj niestety gorzej się poczuł. Dlatego też ta zmiana. Wydaje mi się, że to słuszna decyzja, bo zdrowie jest najważniejsze. A Kuba był gotowy do gry i super zagrał. Miał kilka ważnych interwencji i rozgrywał piłkę do przodu. To pokazuje, że każdy z nas musi być w każdym momencie przygotowany, by wejść na boisko i pomóc drużynie - stwierdził nasz obrońca.