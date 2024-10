Reprezentacja Polski. Michał Probierz wprost o problemach w naszej kadze

To jednak nie koniec problemów. Zapytany o skład na jutrzejszy mecz, selekcjoner "Biało-Czerwonych" przyznał także że niektórzy piłkarze wciąż walczą z czasem, by być w pełni dyspozycji na bój z Chorwatami.

Na poniedziałkowy trening wyszli jednak na szczęście wszyscy nasi piłkarze. Zajęcia rozpoczęły się - o godzinie 11:30 na Stadionie Narodowym - od krótkiego rozruchu. Potem, po krótkim rozciąganiu, piłkarze przeszli do zabawy z piłkami, bardziej dynamicznych ćwiczeń biegowych oraz do gry w "dziadka".

Mecz Polska - Chorwacja. Nie będzie dodatkowych powołań

W jego wypowiedział padło także nazwisko Tarasa Romanczuka. Jak stwierdził Michał Probierz, to on był najbliżej awaryjnego dołączenia do kadry, lecz sztab szkoleniowy uznał ostatecznie, że to "nie ta pozycja".