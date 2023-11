Problemy Polaków, ale w mediach już huczy. Zaskakujące wieści od giganta

Reprezentacja Polski jest rozbita eliminacyjną przeprawą, która ostatecznie nie dała nam bezpośredniego awansu na Euro 2024. Pozostały nam już tylko baraże... w których może dojść do hitowego starcia z Włochami. Co ciekawe, media na Półwyspie Apenińskim obawiają się możliwego starcia z "Biało-Czerwonymi", dlatego mają nadzieję, że piłkarze "Squadra Azzurra" zapewnią sobie prawo do występu na mistrzostwach Europy już w poniedziałkowym meczu z Ukrainą.