Problemy Polaków, a to nie koniec. Dwóch piłkarzy może opuścić zgrupowanie

Reprezentacja Polski grała w piątek na PGE Narodowym mecz o wszystko. I choć wygrana z Czechami nie dawałaby nam jeszcze bezpośredniego awansu na Euro 2024, "Biało-Czerwoni" mogli przedłużyć swoje nadzieje do poniedziałku. Nie zdołali jednak tego dokonać. Do przerwy prowadziliśmy wprawdzie 1:0 po trafieniu Jakuba Piotrowskiego, lecz po zmianie stron do wyrównania doprowadził Tomas Soucek, niszcząc nasze marzenia .

Zabrakło nam koncentracji przy stałym fragmencie gry. To bolesne, bo to kolejny, drugi za mojej kadencji taki stały fragment gry. Na to na pewno poświęcimy dużo czasu. Ale jest kilka plusów tego spotkania. Piłkarze jako drużyna pokazali się bardzo dobrze i widać, że można tu zbudować dobry zespół ~ powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Polski - Michał Probierz

Ostatnim w tym roku kalendarzowym meczem reprezentacji Polski będzie wtorkowa potyczka towarzyska z Łotwą. Nasza kadra przystąpi do tego meczu osłabiona. W przerwie meczu z Czechami do szpitala trafił Karol Świderski , co potwierdził trener Michał Probierz, mówiąc również o tym, że niedostępny będzie także najprawdopodobniej Paweł Bochniewicz, który nabawił się urazu biodra .

Reprezentacja Polski. Patryk Peda i Mateusz Łęgowski mogą opuścić zgrupowanie przed meczem z Łotwą

To nie koniec. Dwóch kolejnych zawodników może bowiem udać się na zgrupowanie kadry do lat 21, by wesprzeć ją w ważnym meczu z Niemcami.

Dzisiaj się jeszcze zastanowimy i przemyślimy, jak to zrobić. Wiadomo, że reprezentacja młodzieżowa gra bardzo ważny mecz z Niemcami. Tu z zawodnikami porozmawiamy jeszcze i ustalimy, czy Patryk Peda i Mateusz Łęgowski nie pojadą do młodzieżowej reprezentacji, by wystąpić w tym spotkaniu ~ poinformował Michał Probierz, gratulując przy tym reprezentacji U-21 piątkowego zwycięstwa nad Izraelem

Po czym dodał: - Chcę zaapelować do kadry U-17, by ci zawodnicy podnieśli głowę, bo takie jest życie. Trzeba porażkę przyjąć i te mistrzostwa na pewno będą lekcją - dla ludzi w związku, dla nas trenerów i dla wszystkich ludzi.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski do lat 17 rozegrała w piątek swój ostatni mecz na mistrzostwach świata, przegrywając z Argentyną 0:4 . "Biało-Czerwoni" wracają więc do domu bez punktu, z jednym strzelonym i z dziewięcioma straconymi golami.

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski / MICHAL CIZEK / AFP