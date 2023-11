Problemy Czechów przed meczem z Polską. To jakiś koszmar, kibice mają już dość

Reprezentacja Polski przystępuje do piątkowego meczu eliminacji mistrzostw Europy z Czechami w trudnej sytuacji i kiepskich nastrojach. Niewiele lepiej jest jednak także w obozie naszych rywali, którzy przed starciem z "Biało-Czerwonymi" pogrążeni są w problemach. - Drużyna straciła energię, a trener Jaroslav Silhavy zdaje się być zmęczony i złamany. Wygląda to tak, jakby piłkarze nie wiedzieli, co mają robić na murawie - mówi w rozmowie z Interią czeski dziennikarz Jiří Čihák. Zaznacza przy tym, że fani z jego ojczyzny mają już dość takiej sytuacji.