Probierz zrównany z ziemią. Dopiero co ogłosił powołania. "Bądźmy poważni"

Coraz bardziej nerwowo robi się w reprezentacji Polski po pozytywnym otwarciu Ligi Narodów UEFA 2024/25 . O ile w Szkocji "Biało-Czerwoni" zdobyli komplet punktów, o tyle w trzech pozostałych spotkaniach dopisali do swojego dorobku zaledwie jedno "oczko". Ostatnia seria gier rozstrzygnie o pozostaniu podopiecznych Michała Probierza w najwyższej dywizji. Łatwo nie będzie, bo najpierw czeka ich wyjazd do Potrugalii, a następnie najprawdopodobniej mecz o wszystko ze Szkotami.

Znów względem ostatniego zestawienia zmieniło się parę nazwisk, co ewidentnie nie podoba się niektórym ekspertom. Do grona niezadowolonych należy Marek Koźmiński. "Widać niekonsekwencję w działaniu na przestrzeni kilkunastu już meczów. Nie jesteśmy w stanie wymienić nazwisk ośmiu piłkarzy, którzy są pewniakami do gry . Nie ma logiki w działaniu, panuje wręcz chaos" - wypalił były kadrowicz w rozmowie z TVP Sport.

Marek Koźmiński powoli ma dosyć. Nie rozumie logiki Michała Probierza

To był tylko początek tyrady wymierzonej w Michała Probierza. "Jest to przede wszystkim zabawa z opinią publiczną na zasadzie - rzucę wam nowe nazwiska i bawcie się. Bądźmy poważni... Reprezentacja stała się drużyną, w której każdy może być. Przestało to być elitarne miejsce. Trafiają do niej zawodnicy, którzy zagrali kilka spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Jeśli policzymy wszystkich nowych zawodników, których powołał Probierz, to wychodzi na to, że tylko Kacper Urbański się sprawdził" - dodał niezadowolony krakowianin.