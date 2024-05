Probierz zostawi wielkie nazwisko w domu. Media nie mają wątpliwości

Cash wciąż czeka na przełamanie w reprezentacji Polski

Gdy w październiku 2021 roku Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo, kibice nad Wisłą wpadli w euforię. Mówiliśmy przecież o zawodniku regularnie występującym w Premier League, mało tego, na wysokim poziomie. Przecież angielskie media przekonywały, że gdyby nie ogromna rywalizacja na prawej stronie defensywy, Cash z pewnością byłby rozważany przez Garetha Southgate'a. Zawodnik Aston Villi mocno postawił jednak na biało-czerwonych, tym bardziej, że - w przeciwieństwie do kadry Anglików - prawa obrona była polem wolnym do zagospodarowania. Wydawało się, że przejmie ją w posiadanie na lata .

Od momentu debiutu defensora minęło 2,5 roku i trudno stwierdzić, by 26-latek w tym czasie zdołał przekonać do siebie i selekcjonerów, i ekspertów. Część dziennikarzy uważała nawet, że Probierz nie powinien powoływać Casha na nadchodzące Euro 2024 nawet, jeśli ten będzie w pełni zdrowy. I wszystko wskazuje na to, że obrońca na swoją wielką chwilę w kadrze biało-czerwonych będzie musiał jeszcze poczekać.

Media jednogłośne: zapadła decyzja na temat Casha

Cash jednak nie zagra na Euro 2024, i to nie ze względów zdrowotnych. 26-latek tak naprawdę nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Od momentu debiutu w listopadzie 2021 r. miał dużo czasu, by zostać hegemonem na pozycji prawego obrońcy lub wahadłowego

Biorąc to pod uwagę, mówimy o wręcz szokującej decyzji. Zawodnik, który w minionym sezonie rozegrał 29 spotkań w czwartej drużynie Premier League powinien być pewniakiem do występu w biało-czerwonych barwach. Selekcjoner po raz kolejny udowodnił jednak, że nie boi się rozwiązywania trudnych sytuacji w nieoczywisty sposób.

Co istotne, to samo źródło przekonuje, że na liście powołanych zabraknie też Dominika Marczuka. Skrzydłowy ma za sobą świetny sezon, spuentowany historycznym mistrzostwem z Jagiellonią Białystok i nagrodą dla Młodzieżowca Roku. To jednak nie wystarczyło, by przekonać do siebie selekcjonera.