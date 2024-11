Probierz znów wywołał sensację. Tym razem debiutantów znalazł u lidera

Trener Probierz przyzwyczaił już do tego, że szokuje powołaniami. Czasem są to nieoczywiste wybory, czasem zaskakujące, a nawet sensacyjne. Szkoleniowiec wyciągał już kadrowiczów z trzeciej ligi włoskiej, z Cypru, a do tego wielu z polskiej ligi - odkurzał starszych piłkarzy, ale przede wszystkim sięgał po młodych i obiecujących. Przez nieco ponad rok pracy selekcjonera z takich zawodników w kadrze można stworzyć nie tylko jedenastkę, ale nawet prawie dwie.

