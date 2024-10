Probierz zdecydował. Tak zagramy z Portugalią, wielki debiut stał się faktem

Kilkanaście tygodni czekali polscy kibice na to, by po raz kolejny "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się na PGE Narodowym w Warszawie. Cierpliwość wreszcie została wynagrodzona, ponieważ przed podopiecznymi Michała Probierza dwa z rzędu spotkania na imponującym obiekcie w stolicy naszego kraju. Najpierw Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z Portugalią, a następnie Chorwacją. Przedmeczowa gorączka wśród fanów udziela się od dobrych paru dni. To wszystko za sprawą powołań na trwające właśnie zgrupowanie.

Reklama