Probierz zaskoczył, podjął decyzję. Szykuje się sensacyjny powrót do kadry?

Michał Probierz ma już za sobą pierwsze zgrupowanie kadry. Niestety, ale jego nowi podopieczni nie poszli za ciosem i nie wykorzystali zwycięstwa z Wyspami Owczymi, by pokonać Mołdawię i nieco ustabilizować swoje położenie w grupie. Remis 1:1 na Stadionie Narodowym rozjuszył sympatyków kadry , którzy nie byli w stanie uwierzyć, że "Biało-Czerwoni" nie podołali zadaniu i na własne życzenie skomplikowali misję awansu na przyszłoroczne Euro.

Choć sam Michał Probierz awizował zmianę pokoleniową, to część ekspertów i kibiców neguje jego pomysły, opierając się na wstydliwej wpadce z Mołdawią. Co niezwykle ważne, 51-letni trener wywiązał się ze złożonej obietnicy powołując nowe twarze. Nie było to jednak działanie na pokaz, bo Patryk Dziczek oraz Patryk Peda rozpoczęli oba spotkania eliminacyjne od pierwszej minuty. Z kolei Jakub Piotrowski, czy też młody gwiazdor Ekstraklasy Filip Marchwiński również mieli szansę pokazania swoich umiejętności.