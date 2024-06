Probierz zaskoczył na konferencji. Potwierdził, kto na pewno zagra z Turcją

Michał Probierz zdradził, kto zagra z Turcją. Wystarczyło jedno zdanie

Podczas niedzielnej konferencji prasowej selekcjonerowi towarzyszył Adam Buksa i to od pytań do napastnika Antalyasporu zaczęło się spotkanie z mediami. Napastnik podkreślił, że czuje wielką ekscytację na myśl o pierwszym wyjeździe na mundial. Odważnie zapowiedział przy tym, że "jeśli jedzie się na turniej tej rangi, to celem powinien być puchar ". Deklaracja wywołała małe poruszenie na sali.

- Dla mnie jest ważne, że Wojtek jest tu w kadrze, której jest silnym punktem. Mnie interesuje wyłącznie reprezentacja Polski i to, co tutaj. O takie sprawy trzeba pytać jego odparł.

Polacy będą oszczędzali się przed mistrzostwami Europy? Stanowcza odpowiedź Probierza

Dziennikarzy interesowało, czy trener do rywalizacji z Turcją podejdzie pod kątem zminimalizowania ryzyka ewentualnych kontuzji w drużynie. W końcu sparing z Ukrainą wyeliminował z gry Arkadiusza Milika, a Taras Romanczuk zakończył go z dolegliwościami i może nie być gotowy do meczu grupowego z Holandią. Michał Probierz jasno podkreślił, że podchodzi do najbliższego spotkania towarzyskiego z nastawieniem na zwycięstwo.