Probierz zaskoczył na konferencji po meczu. "Mieliśmy spotkanie pod kontrolą"

Wprowadzając na boisko Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego selekcjoner chciał zagrać o pełną pulę. Niestety, to Austriacy zdobyli dwie bramki.

- Po 60. minucie wprowadziliśmy dwie zmiany, chcieliśmy strzelić gola, a straciliśmy go. Później rzuciliśmy się do przodu i gubiliśmy ustawienie - stwierdził Probierz.

Michał Probierz tłumaczy, dlaczego wystawił Slisza i Piotrowskiego

- Nie wyróżniałbym nikogo na minus. Brakuje nam indywidualnych elementów. Wiedzieliśmy, że Austria jest mocnym przeciwnikiem . Potraktujemy ten mecz jako budowę dalszej drużyny - powiedział podczas konferencji. Później odniósł się tez do wyboru składu.

- Wynika to z tego, że gramy bardzo wysoko i podejmujemy ryzyko. W taki sposób się gra i trzeba przekonać do tego zawodników. Próbujemy dopasować zawodników. Mieliśmy swoje problemy związane z urazami. Jeżeli chodzi o budowę, to nie robimy żadnego kroku wstecz i dalej będziemy próbować w taki sposób grać - zakończył selekcjoner.