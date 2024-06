Probierz zaskoczył Austriaków. Znowu to zrobił. Nie wiedzieli, co się dzieje

Michał Probierz pozostaje dżentelmenem nie tylko jeśli chodzi o ubiór, ale również zachowanie. Podobnie jak wcześniej przed meczem z Holandią, selekcjoner reprezentacji Polski postanowił ruszyć do ławki Austriaków i natychmiast uścisnąć ich dłonie, by w ten sposób okazać szacunek. Tym razem spotkał się z cieplejszym przyjęciem niż miało to miejsce podczas spotkania z Holendrami. Co za klasa polskiego szkoleniowca.