Probierz zapytany o skład na Ukrainę. Odpowiedział bez wahania

- Namówiłby mnie pan, ale nie chcę rozwalić wielu programów i doprowadzić do sytuacji, w której nie byłoby o czym rozmawiać - odpowiedział ze śmiechem Probierz.

- Na razie dowiedziałem się, że już bramkarzy wybraliście. R aczej składu już więcej nie podam, bo nie jest to dobre ze względu na otoczkę całą - dodał selekcjoner.

- Musimy podać listę do północy do piątku. Wiele drużyn prosiło UEFA, żebyśmy mogli podać kadrę po drugim kontrolnym meczu, ale UEFA kazała podać po pierwszym. Chcieliśmy grać z zespołami silnymi przed Euro, ale długo nie byliśmy zakwalifikowani. To wpływało na dobór sparingpartnerów - powiedział selekcjoner.