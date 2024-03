Probierz zapowiedział telefon do Nawałki. Zdradził, o co go zapyta

Do wyłonienia zespołu, który pojedzie na mistrzostwa Europy w Niemczech w meczu Walia - Polska konieczne były rzuty karne. Ostatnią "jedenastkę" rywali obronił Wojciech Szczęsny, co dało Biało-Czerwonym awans. Dwa dni po tym sukcesie Michał Probierz opowiedział już o planach na najbliższe miesiące.

Michał Probierz zadzwoni do Adama Nawałki. "Lepiej wziąć doświadczenia ludzi, którzy już byli"

Mam zamiar zadzwonić do trenera Nawałki i z nim porozmawiać, jak on to widzi. Rozmawialiśmy ze sztabem, z ludźmi, którzy byli [na turniejach - dop. red.] i nie ma co się "mądrować". Ja nie wiem, bo nie byłem na takiej imprezie i lepiej wziąć doświadczenia ludzi, którzy już byli

Selekcjoner potwierdził także, że wybór toczy się między Bremą a Poczdamem. Na razie nie wskazał, ku której opcji by się skłaniał, ponieważ podkreślił, że najpierw musi pojechać i obie obejrzeć. Brema jest zlokalizowana północno-zachodnich Niemczech i stamtąd Biało-Czerwoni mieliby bliżej Hamburga (126 kilometrów) i Dortmundu (288 kilometrów). Zdecydowanie najdłuższa czekałaby ich do Berlina (394 kilometry). Wybierając Poczdam, Polacy mieliby zaledwie 35 kilometrów do Berlina, ale za to do Hamburga i Dortmundu już odpowiednio 284 i 472 kilometry.