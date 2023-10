Probierz zapowiedział sensację w składzie. Zagra absolutny debiutant

Największym zaskoczeniem wśród powołanych przez Michała Probierza była obecność na liście Patryka Pedy , grającego na co dzień w trzeciej lidze włoskiej. Głosy bliskie reprezentacji twierdzą nawet, że młody piłkarz przewidywany jest do gry w wyjściowym składzie.

Na konferencji prasowej Probierz dał do zrozumienia, że taki scenariusz jest całkiem realny. Gdy został zapytany o to, czy w składzie należy się spodziewać niespodzianek, sam zapytał, co dziennikarze rozumieją przez niespodzianki.