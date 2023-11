Probierz wszystko przeanalizował i podjął kluczową decyzję. Wszystko jasne

Reprezentacja Polski remisując 1:1 z Czechami zamknęła sobie drzwi do ewentualnego bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni o swoją szansę na turnieju będą walczyć jedynie w barażach. W związku z tym trzeba podjąć pewne decyzje, które mogą wpłynąć na najbliższą przyszłość naszych kadr młodzieżowych i ich ewentualny rozwój.

Michał Probierz podjął kluczową decyzję

Po starciu z Czechami na konferencji prasowej Michał Probierz otwarcie przyznał, że rozważa zwolnienie dwóch z młodych zawodników powołanych do pierwszej kadry na to zgrupowanie. - Musimy przemyśleć czy Peda i Łęgowski nie przydadzą się kadrze Adama Majewskiego. Młodzieżówka rozegra bardzo istotny mecz z Niemcami i obaj zawodnicy mogą zostać wysłani na to spotkanie - przekazał selekcjoner.