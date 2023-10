Probierz wszedł na konferencję i wypalił wprost. „Nie jestem cudotwórcą”

Niewykorzystane sytuacje. Jeśli chodzi o zaangażowanie, podejście do meczu, determinację, nie mam niczego do zarzucenia. Zabrakło kropki nad "i", żeby wykończyć nasze sytuacje. To są podstawowe wnioski po tygodniu wspólnej pracy. Trzeba teraz zrobić selekcję, wybrać odpowiednich piłkarzy i walczyć w listopadzie. Albo w barażach.

~ Michał Probierz