Probierz rozwiał wszelkie wątpliwości. Ujawnił "pewniaka" do gry z Czechami

Już w najbliższy piątek reprezentacja Polski rozegra kluczowe spotkanie w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Na drodze "Biało-Czerwonych" staną nieco rozbici Czesi, którzy podobnie jak my, zmagają się z licznymi problemami. Tuż przed meczem zorganizowano konferencję prasową, w której wziął udział opiekun naszej kadry, Michał Probierz. Selekcjoner otwarcie wyjawił, kto jest jego "pewniakiem" do gry w wyjściowej jedenastce.