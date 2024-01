Robert Lewandowski od wielu miesięcy boryka się z bardzo poważnym kryzysem formy. Niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie zmianie. Tymczasem już w marcu "Biało-Czerwonych" czekają baraże o awans do Euro 2024. Czy "Lewy" będzie w stanie wydatnie pomóc drużynie? - Najgorsze u nas jest to, że od razu się kogoś wyśmiewa i mocno krytykuje. Czasami trzeba wesprzeć, bo pamiętajmy, co Robert zrobił i niebawem będzie przecież nam potrzebny - zaznacza selekcjoner Michał Probierz w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.