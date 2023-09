Probierz przedstawił swój sztab. A jednak. Zaskakujące nazwisko asystenta

Michał Probierz będzie selekcjonerem reprezentacji Polski nie tylko do końca eliminacji na Euro 2024, ale także na eliminacje do mistrzostw świata 2026. - czyli teoretycznie do najbliższych mistrzostw Europy. Jest to najważniejsza informacja, która tego dnia spłynęła do nas z Polskiego Związku Piłki Nożnej.