Reprezentacja Polski przechodziła w ostatnich miesiącach niemałe turbulencje. Eliminacje do tegorocznego Euro rozpoczął na ławce trenerskiej Fernando Santos, który jednak we wrześniu stracił pracę. Na stanowisku zastąpił go wówczas Michał Probierz. Dostał on zadanie uratować, co się da. Ostatecznie nie dał rady zapewnić drużynie bezpośredniego awansu na turniej, przez co ta musiała grać w barażach. Po pokonaniu Estonii i Walii "Orły" zameldowały się na mistrzostwach.

