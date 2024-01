Bartosz Slisz, Damian Szymański , Grzegorz Krychowiak , Jakub Piotrowski - Michał Probierz na pozycji defensywnego pomocnika w reprezentacji Polski testował już wielu graczy i różne warianty, jednak wciąż nie udało mu się znaleźć tego optymalnego. Selekcjoner próbował nawet ustawienia z dwoma pomocnikami grającymi blisko linii obrońców , co kompletnie się nie sprawdziło.

W marcu biało-czerwoni zagrają w barażach i będzie to ich ostatnia szansa na uzyskanie kwalifikacji na mistrzostwa Europy. Najpierw Polskę czeka mecz z Estonią, a w przypadku awansu ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia. Dziennikarze i kibice sceptycznie podchodzą do szans prowadzonej przez Michała Probierza drużyny. Polacy prezentowali się w eliminacjach do EURO 2024 chimerycznie, a w ich grze widać było brak automatyzmów i zamysłu taktycznego.